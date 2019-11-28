Міжнародний інститут стратегічних досліджень назвав Севастополь "російським" - Україна протестує

Посольство України у Британії висловило обурення Міжнародному інституту стратегічних досліджень, через те, що той назвав Севастополь російським містом. Посольство України вимагає відображення правильної інформації.

Про це написало посольство у Тwitter.

"Ми вкрай розчаровані останнім випуском журналу Survival, який видає Міжнародний інститут стратегічних досліджень, де Севастополь позначено як частину РФ. Нагадуємо, що РФ окупувала Крим у 2014 році. Ми очікуємо від IISS (Міжнародний інститут стратегічних досліджень - ред.) видалення неправильного зображення та відображення правильної інформації", - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко раніше розкритикував компанію Apple за позначення Криму російською територією у своїх додатках.