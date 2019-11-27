Ростовський суд залишив під арештом фігуранта “сімферопольської справи”

У середу, 27 листопада, в ростовському обласному суді було ухвалено рішення про продовження арешту політв'язню Сейрану Муртазі, який проходить у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга сімферопольська група).

Про це повідомила адвокат Світлана Олексєєнко у відеокоментарі, розміщеному в Facebook Кримською солідарністю.

"Розглядалася наша скарга на постанову про продовження тримання під вартою мого підзахисного Муртази Сейрана. Обласний суд залишив без зміни постанову, незважаючи на те, що мною було зазначено, що судом не були досліджені належним чином підстави правомірності такого рішення", - повідомила адвокат.

За її словами, суд у своїй постанові лише формально перелічив зазначені статті, як підстави для продовження арешту, не наводячи конкретних вичерпних даних, на підставі яких суд дійшов висновку, що перебуваючи на волі, Муртаза може переховуватися від органів попереднього слідства і продовжувати займатися злочинною діяльністю, тобто це твердження є бездоказовим.

Як вважає Олексєєнко, суд залишив без належної мотивації такий суворий запобіжний захід, як тримання під вартою, попри наведені докази і клопотання, і на сьогоднішній день підстав для взяття під варту її підзахисного немає.

"Вони відпали, натомість має місце зволікання з розумними термінами слідства", - зазначила Олексєєнко.

Адвокат додала, що планувала зустрітися з Сейраном Муртазою, щоб дізнатися, як він почувається, але суддя не надав такої можливості.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні політв'язню Сейрану Муртазі виповнилося 36 років.

13 листопада 2019 року Таганрозький міський суд м. Ростов-на-Дону продовжив його арешт до 15 лютого 2020 року.

Муртаза був затриманий 27 березня 2019 року після масових обшуків у будинках кримських татар, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Йому інкримінують «участь у діяльності терористичної організації».