Фігурант "бахчисарайської справи" заявив, що в Криму силовики побили його батька

Під час обшуку в будинку координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва силовики побили його батька, відмовили в праві на захист і телефонний дзвінок. Силовики заперечують.

Про це Сервер Мустафаєв розповів у середу на засіданні суду у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга бахчисарайська група), яке проходило у Ростові-на-Дону, повідомляє в Facebook "Крымская солидарность".

"Обшук почався о 6 ранку. У дворі і в передпокої будинку знаходилися люди в масках. Їх було близько 20 осіб. Лише одна була в цивільній формі, вона представилася слідчим. Була доросла жінка, яка все знімала на камеру, були люди з ломами, монтировками і кувалдою ... Звичайно, я знав, що у мене є право на захист, право на дзвінок. У всьому цьому мені було відмовлено", - розповів Мустафаєв.

За його словами, люди в формі і масках застосували фізичну силу до нього і членів його сім'ї.

"Я побачив на обличчі свого батька синець і на питання звідки у нього кров на обличчі, він відповів: "Зустрічав гостей", - повідомив Мустафаєв, відзначивши також, що "діти бачили, як я лежав з наручниками за спиною".

Як повідомив політв'язень, у відповіді на скаргу, яку він подавав у зв'язку з обшуком, силовики повідомили, що перед обшуком начебто зателефонували в неіснуючий дзвінок на дверях його будинку.

"Скарги були розглянуті військовою прокуратурою. Парадоксально те, що з боку слідства було заявлено, що ... в мій будинок прийшли люди, подзвонили у дзвінок, їм відкрили і вони увійшли ... Подзвонити в дзвінок, якого немає, це може тільки ФСБ Російської Федерації", - відзначив активіст.

Крім того, він повідомив, що машина, на якій його вивозили силовики після обшуку, була без номерів.

"Коли ми підходили до машини, я до силовиків звернувся з питанням: "Чому ви проводите цей захід на автомобілях без номерів, ви не представляєтеся, ваші обличчя закриті, ви озброєні. Звичайно ж люди збираються, вони переживають, адже це схоже на терор, депортацію". І на це люди в масках мені сказали кричущу фразу "З приводу депортації, радійте, що ваш народ свого часу депортували. А інакше вас всіх тут у Криму вбили б росіяни", - розповів Мустафаєв.

У засіданні суду брали участь адвокати Еміль Курбедінов, Айдер Азаматов, Едем Семедляєв, Сергій Локтєв, Ліля Гемеджі, а також представник консульства України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський.