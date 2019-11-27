Уряд запровадив санкції проти вандалів та пропагандистів у Криму

Кабінет міністрів на засіданні запровадив санкції проти тих, хто руйнує об’єкти культурної спадщини на території АР Крим та м. Севастополь, здійснює там теле- та радіомовлення, а також постачає матеріали для оборонно-промислового комплексу РФ.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Санкції запроваджуються до юридичних осіб, що забезпечують незаконну діяльність окупаційної адміністрації РФ та юридичних осіб, які залучені до проведення незаконних пошукових робіт на об’єктах археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини. Це 39 юридичних осіб, зареєстрованих на території РФ, та 22 юридичні особи, зареєстровані на території АР Крим та м. Севастополь за російським законодавством", - йдеться на сайті.

До юридичних осіб, які незаконно здійснюють мовлення на захоплених радіочастотах на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, передбачені санкції також. Це 19 юридичних осіб, зареєстрованих на території РФ, та 15 юридичних осіб, зареєстрованих на території АР Крим та м. Севастополь за російським законодавством.

Також санкції застосовуються до юридичних осіб, залучених до постачання матеріалів, обладнання та послуг підприємствам оборонно-промислового комплексу Російської Федерації, які незаконно розташовані на тимчасово окупованій території України. Це 33 юридичні особи, зареєстровані на території РФ, та 3 юридичні особи, зареєстровані на території АР Крим та м. Севастополь за російським законодавством.

"Уряд вважає, що такі дії з боку зазначених юридичних осіб сприяють легітимації незаконної окупації та спроби анексії Автономної Республіки Крим та м. Севастополь Російською Федерацією, що створює реальні та потенційні загрози національній безпеці України", - зазначено на сайті КМУ.

Запровадження санкцій до юридичних осіб унеможливить ведення ними економічної діяльності на території України. Крім того, наші партнери зможуть також ініціювати запровадження санкцій щодо визначених юридичних осіб в країнах Європейського Союзу та Сполучених Штатах Америки.