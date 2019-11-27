Кримська солідарність привітала з днем ​​народження політв'язня Муртазу

Одному з політв'язнів - Сейрану Муртазі, сім'я якого в Криму залишилася без годувальника, виповнилося 36 років.

Про це повідомляє Кримська солідарність на своїй сторінці у Facebook, яка привітала з днем ​​народження одного зі своїх активістів.

"Політв'язню Сейрану Муртазі сьогодні виповнюється 36 років. Його було затримано, а потім заарештовано 27 березня 2019 року, внаслідок масових обшуків у Криму. Від того самого дня сім'я залишилася без годувальника, діти - без батька", - йдеться в повідомленні.

За словами дружини заарештованого, Зареми, хлопчикам дуже не вистачає батька, їх старшому синові всього три рочки.

"...Старший Кемадін, якому 3 рочки, почувши шум машини, каже, що це приїхав баба (батько) і чекає, що він зараз зайде у будинок. Діти щодня з величезною радістю зустрічали свого батька з роботи, а вранці насилу відпускали його, так сильно вони його люблять, так само як і Сейран їх. Він завжди намагався порадувати дітей і наша сім'я чекає його повернення додому", - наводить слова дружини політв'язня Кримська солідарність.

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Від імені громадського об'єднання та від імені народу "хочемо висловити свою підтримку й побажати Сейрану Муртазі та всім нашим співвітчизникам, які перебувають у неволі, а також їхнім сім'ям, терпіння, стійкості і сил", - йдеться в привітанні.

13 листопада 2019 року Таганрозький міський суд м. Ростова-на-Дону продовжив фігуранту другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Сейрану Муртазі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 лютого 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, 27 березня ФСБ РФ провела у Криму масові облави й обшуки в будинках кримських татар, у тому числі активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Усього було затримано 24 людей. 27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував усіх затриманих активістів. 29 березня їх перевезли до Ростовської області, де їх утримували по "четвірках" у 5 різних СІЗО. Потім частину заарештованих етапували до Криму для проведення "слідчих дій". П'ятьох із заарештованих підозрюють в "організації діяльності терористичної групи". Іншим інкримінують "участь у діяльності терористичної організації".