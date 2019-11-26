"Суд" у Криму переніс розгляд апеляції фігуранта "сімферопольської справи” Бекірова

Так званий суд в окупованому Криму переніс розгляд апеляційної скарги на рішення про арешт фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" (друга сімферопольська група) Акіма Бекірова у зв'язку з його етапуванням.

Про це повідомляє Кримська солідарність.

"26 листопада 2019 року о 14:00 мало відбутися судове засідання у “справі Хізб ут-Тахрір” (друга сімферопольська група), в ході якого повинна була бути розглянута апеляційна скарга на постанову про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Акіму Бекірову. Суддя Послєдов переніс розгляд даної скарги у зв'язку з етапуванням Акіма Бекірова з Криму, імовірно в Ростов-на-Дону", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 8 листопада "суд" в анексованому Криму продовжив на три місяці перебування в СІЗО сімом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" (друга сімферопольська група): Акіму Бекірову, Яшару Муедінову, Іззету Абдулаєву, Асану Яникову, Сервету Газієву, Меджиту Абдурахманову, Владлену Абдулкадирову.

Кримських мусульман переслідують за сфабрикованими справами: їм інкримінують приналежність до забороненої у РФ організації "Хізб ут-Тахрір". Всього за підозрою у причетності до цієї організації в анексованому Криму затримано близько 70 осіб, деяких з них вже засуджено.