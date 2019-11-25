"Стань їхнім голосом": активісти запустили акцію на підтримку кримських політв'язнів

Активісти громадської організації «Кримська солідарність» запустили нову ініціативу на підтримку кримських політв'язнів - "Стань їхнім голосом", у рамках якої про заарештованих розповідають їхні друзі, колеги і знайомі.

Про це повідомляє у Facebook Кримська солідарність.

"Багатьох із заарештованих у Криму хлопців Ви знаєте особисто. У в'язниці вони позбавлені можливості захищати своє добре ім'я... Але на волі у кожного із заарештованих за політично вмотивованими справами в'язнів є десятки друзів, колег і знайомих, які зможуть розповісти про нього більше", - йдеться в повідомленні.

Розпочинаючи нову інформаційну кампанію "Стань їхнім голосом", громадська організація ставить за мету показати, кого під виглядом терористів переслідують російські спецслужби.

У першому презентованому Кримською солідарністю ролику відома у Криму художниця Зарема Трасінова розповідає про політв'язня Ернеса Аметова, якого вона знає з дитинства, як добру і чуйну людину.

Кримська солідарність звертається із закликом підтримати їх ініціативу.

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Як повідомлялося, в жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов проходять у так званій Бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір». ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій у Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір». Пізніше до цієї справи долучили й затриманих у Криму 21 травня 2018 року координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва та жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова.