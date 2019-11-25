Росія влаштувала "урочисте складання присяги" ще 55 призовникам із окупованого Криму

Ще 55 кримчан, на порушення норм міжнародного та гуманітарного права, призвали у минулі вихідні до лав збройних сил Російської Федерації.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

"Призовна кампанія до лав російської армії на півострові розпочалася 1 жовтня, вона триватиме до 31 грудня 2019 року. 23 листопада у Керчі, в культурному центрі Богатикова, відбулося "урочисте складання присяги" солдатами строкової служби залізничних військ", - повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на місцеве видання Керчь.ФМ.

У складанні присяги брали участь два взводи по 27 і 28 осіб відповідно. На заході були присутні представники місцевої влади та релігійних конфесій, про що свідчать опубліковані фото- і відеоматеріали, зроблені під час заходу.

КПГ нагадує, що проведення призову жителів окупованих територій до лав армії держави-окупанта, а також безперервна на території Криму пропаганда служби в ЗС РФ, порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни, а переміщення призваних громадян України з окупованої території на територію РФ порушує ст. 49 цієї Конвенції.

У кримчан, які не хочуть йти в армію РФ й отримати кримінальний термін за ухилення, існує декілька виходів із ситуації. Українські та російські правозахисники підготували рекомендації для кримчан про те, як не стати жертвою кримінального переслідування за ухилення від служби в армії РФ.

КПГ звертається до жителів Криму з проханням надсилати на електронну пошту crimeahrg@gmail.com матеріали, що підтверджують військовий призов у Криму (повістки, фото- і відеоматеріали).