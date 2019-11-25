Після арешту батька ніхто не спілкується з родиною - донька Приходька

В окупованому Криму друзі українського патріота Олега Приходька, заарештованого за підозрою в тероризмі, "забули" про день народження політв'язня і не приходять провідати його родину.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

«Ніхто не прийшов, не привітав і не згадав. Таке відчуття, що друзі, з якими він спілкувався і кому допомагав, вимерли. По суті, друзів не виявилося. Вони не телефонують і не цікавляться. Напевно, їм просто є що втрачати. У декого - власний бізнес. Комусь хочеться на двох лавках сидіти і не показувати свою справжню позицію. Батько не боявся ніколи своїх висловлювань. Може, вони були різкі, але правильні. Він не терорист і ніколи ним не був», - розповіла дочка Олега Приходька Наталія.

Як повідомляв Укрінформ, Олег Приходько вперше зустрів свій день народження у неволі - 21 листопада йому виповнився 61 рік.

10 жовтня 2019 року він був заарештований на два місяці - до 10 грудня 2019 року. Українцю інкримінують незаконне виготовлення вибухових речовин і підготовку вибуху в Сакській адміністрації. Апеляційна скарга на його арешт була проігнорована окупаційним судом. Сам Приходько свою вину заперечує і вважає справу проти нього політичним переслідуванням за його проукраїнську позицію.

Прокуратура АР Крим у зв'язку з арештом Приходька розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).

Фото: Кримська солідарність, Фейсбук