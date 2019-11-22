Арбітраж нас почув: Зеркаль про перше процедурне рішення Гааги у "морській справі"

Арбітражний трибунал у Гаазі виніс свій перший процедурний наказ, яким затверджено регламент та графік роботи Арбітражу.

Про це заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль повідомила у Facebook.

"Ми отримали перший процедурний наказ Арбітражного трибуналу, яким затверджено Правила призначення, Регламент та графік роботи Арбітражу. І від сьогодні наша справа має назву: "Спір щодо затримання трьох українських військово-морських кораблів та членів їхніх екіпажів", - написала Зеркаль.

Вона наголосила, що було дуже важливо зафіксувати в назві не лише порушення Росією норм міжнародного права, але і відобразити, що цей спір стосується українських моряків, які провели 9 місяців у в’язниці.

"І Арбітраж нас почув", - зазначила вона.

За словами заступника міністра, Арбітраж також визначив, що письмові позиції сторін будуть оприлюднені в момент початку усних слухань.

"Крім того, промови агентів будуть відкритими, а щодо доступу громадськості до решти слухань, рішення будуть прийняті Арбітражем додатково напередодні слухань. Отже, РФ не вдасться приховати факти та свої порушення від широкого загалу та спотворити історію. Звісно, ця справа не буде дуже швидкою, але впевнена, що за Гідність і Свободу треба боротись до кінця! Метою є визнання РФ країною, що порушує військові імунітети та отримання належної компенсації", - переконана Зеркаль.

Вона також повідомила, що Росії не вдалося зробити процес багатоступеневим.

"Позитивом можна вважати і те, що РФ не вдалося затягнути нас і Арбітраж у тривалий та багатоступеневий процес. Відповідно до розкладу ми маємо подати свій Меморандум за 6 місяців, але ніхто не заважає нам підготувати та подати його раніше. І від моменту подачі нами Меморандуму у росіян буде 3 місяці для того, щоб скористатись своїм правом і висловити заперечення щодо юрисдикції – зіграти в їхню улюблену гру оспорювання права Арбітражу розглядати цю справу, використовуючи вже зрозумілу лінію, яку вони безрезультатно намагалися нав’язати суддям в Гамбурзі щодо виключення з їхньої компетенції військової діяльності. Оскільки, військова діяльність відповідно до заяви, зробленої Росією до Конвенції, виключена з юрисдикції як Міжнародного трибуналу з морського права, так і Арбітражного Трибуналу", - пояснила урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, у Гаазі 21 листопада 2019 року відбулися процедурні слухання Арбітражного трибуналу у справі щодо порушення імунітету трьох українських військово-морських кораблів та 24 членів їхніх екіпажів (Україна проти Російської Федерації).

25 листопада 2018 року російські силовики в районі Керченської протоки атакували українські катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід від порту Одеси в порт Маріуполя. 24 українські моряки були захоплені в полон, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських моряків і звинуватив їх у нібито незаконному перетині російського кордону (ч.3 ст.322 КК Росії, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років).

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм можливість повернутися в Україну, а також повернути кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

18 листопада в акваторії Чорного Моря РФ передала Україні катери “Бердянськ”, “Нікополь” та буксир “Яни Капу”.

20 листопада вони прибули в український порт Очаків.