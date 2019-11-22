Заборона зібрань в окупованому Криму стала інструментом расової дискримінації – експерт

Заборона мирних зібрань стала інструментом расової дискримінації в окупованому Криму.

На цьому наголосив експерт "Кримськотатарського ресурсного центру" доктор юридичних наук Борис Бабін на полях Додаткової наради з людського виміру (SHDM) у штаб-квартирі ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Заборона мирних зібрань стала інструментом расової дискримінації в окупованому Криму. Починаючи з 2014 року Росія не тільки незаконно застосовує на Кримському півострові власне законодавство та поліцейські стандарти, що обмежують зібрання, але й своїм жорстоким управлінням де-факто повністю порушує право на мирні зібрання як для опонентів режиму, так і для представників корінного народу — кримськотатарського", - заявив експерт під час заходу на тему "Заборона мирних зібрань як інструмент дискримінації в окупованому Криму".

За його словами, жорстока заборона зібрань з боку російської окупаційної влади порушує не лише основні права жителів Криму, а і їхні культурні, духовні та релігійні свободи, включаючи право пам’ятати про геноцид проти кримських татар, вчинений радянською державою у 1944-1989 роках.

Експерт нагадав, що з огляду на російську практику масових каральних акцій у Міжнародному суді розглядаються справи щодо порушення Російською Федерацією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Бабін звернув увагу на важливу роль органів та місій ОБСЄ у встановленні фактів порушень прав людини в Криму. Він нагадав, що звіт оцінювальної місії ОБСЄ з прав людини в Криму від 2015 року є останнім документом, підготовленим представниками міжнародного органу, які були присутні в Криму, бачили на власні очі насильство та порушення прав людини в Криму, включаючи свободу мирних зібрань.

"Ми закликаємо органи та представників ОБСЄ, включаючи структури БДІПЛ ОБСЄ та СММ ОБСЄ в Україні, приділяти максимум уваги ситуації з правами людини у Криму, включаючи свободу мирних зібрань, особливо в рамках поточної справи про порушення Росією Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, що розглядається в Міжнародному суді", - заявив експерт.