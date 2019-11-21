На фігурантів “ялтинської справи” чинять тиск за виступи у суді

Адміністрація Ростовського СІЗО-1 чинить тиск на фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" (ялтинська група), які отримали вироки від 7 до 19 років позбавлення волі, за їхні виступи у суді з останнім словом.

Про це у Facebook повідомляє Кримська солідарність, посилаючись на адвоката Еміля Курбедінова, який відвідав свого підзахисного Вадима Сірука у Ростовському СІЗО.

"Мені стало відомо, що Емір-Усеїн Куку, Муслім Алієв потрапили у карцер після того, як виступили зі своїм останнім словом, коли їм було винесено вирок. А камеру, де сидів Вадим Сірук, адміністрація слідчого ізолятора просто «розібрала по камінцях", - сказав Курбедінов.

За його словами, виступи у суді фігурантів даної "справи" можна побачити в Інтернеті і це стало причиною того, що "хтось потрапив у карцер, у когось камеру розібрали по частинах, їжу змішали з брудом, із землею".

Дане відношення до підзахисних адвокат вважає тиском на них.

"Я, будучи захисником, розцінюю це як певний тиск на них через їхнє останнє слово, де вони, не боячись когось, сказали всю правду про ті переслідування, які сьогодні проходять у Криму, про військові суди над кримськими татарами, кримськими мусульманами, про божевільні терміни, нагадали про історію, нагадали про те, що в Росії через пропаганду зростає ісламофобія", - заявив Курбедінов.

Адвокат повідомив, що незважаючи на подібне ставлення, у хлопців "настрій, як завжди, відмінний".

"Поговоривши з Вадимом, мені стало відомо, що їхній моральний настрій, як завжди, відмінний. Здоров'я - задовільне, звичайно ж, у таких умовах воно не покращується, поступово погіршується і є проблеми, стосовно здоров'я", - повідомив адвокат.

Він уточнив, що його підзахисний очікує апеляції й вже відправив скаргу від себе. Під час зустрічі вони обговорили на які моменти вказуватимуть у своїй апеляційній скарзі.

12 листопада 2019 року Південний окружний військовий суд фігурантам ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" оголосив вирок у вигляді позбавлення волі в колонії суворого режиму на термін: Алієву Мусліму - 19 років, з обмеженням волі на 1 рік, Бекірову Інверу - 18 років, з обмеженням волі на 1 рік, Сіруку Вадиму - 12 років, з обмеженням волі на 1 рік, Алімова Рефату - 8 років, з обмеженням волі на 1 рік, Джеппарова Арсену - 7 років, з обмеженням волі на термін 1 рік, Куку Емір- Усеїну - 12 років, з обмеженням волі на термін 1 рік.

Підтримати в'язнів у суді приїхали з Криму більше 150 співвітчизників. На засіданні були присутні генконсул України у Ростові-на-Дону Тарас Малишевський і прес-секретар російського відділення міжнародної неурядової організації Amnesty International.