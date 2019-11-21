Активіст Приходько “відзначає” день народження у кримському СІЗО

Заарештований в окупованому Росією Криму за обвинуваченням у підготовці теракту український активіст Олег Приходько 21 жовтня «відзначає» свій 61-й день народження в Сімферопольському СІЗО.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на адвоката Назіма Шейхмамбетова.

«Сьогодні мені вдалося потрапити до Олега Аркадійовича. У СІЗО у нас з ним вийшло провести короткочасне побачення. Олег Аркадійович виглядає досить непогано, критичних скарг на стан здоров'я немає, ліки йому передають своєчасно. Його утримують у спецблоці, у так званій камері «двійці», - сказав адвокат.

За словами Шейхмамбетова, він обговорив з Приходьком перебіг кримінальної справи. Активіст просив подякувати всім, хто стежить за його долею і за справами інших політв'язнів. Адвокат також повідомив, що сім'ї Приходька відмовляють у побаченні з ним.

«Зв'язку в Олега Аркадійовича немає, єдина можливість зв'язатися з родиною - це листи. Наскільки мені відомо, побачення його родичам наразі не дозволили. Це вже така усталена практика в Криму, але ми будемо писати заяви, наполягати і, якщо буде необхідно, оскаржувати відмови, щоб уже найближчим часом в Олега Приходька була можливість побачитися зі своїми близькими», - додав Шейхмамбетов.

Як повідомляв Укрінформ, "суд" в окупованому Росією Криму проігнорував апеляційну скаргу на арешт українця Олега Приходька, залишивши його під вартою до 10 грудня 2019 року.

Приходько був заарештований 10 жовтня 2019 року на два місяці - до 10 грудня 2019 року. Йому інкримінують незаконне виготовлення вибухових речовин і підготовку вибуху в Сакській адміністрації.

Приходько свою вину заперечує і вважає справу проти нього політичним переслідуванням за його проукраїнську позицію.

Прокуратура АР Крим у зв'язку з арештом Приходька розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).