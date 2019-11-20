ООН опублікувала Загальну декларацію прав людини кримськотатарською мовою

На сайті Верховного комісара ООН з прав людини вперше опублікована Загальна декларація прав людини кримськотатарською мовою.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Відбулася важлива історична подія. Загальна декларація прав людини кримськотатарською мовою вперше розміщена на офіційних ресурсах ООН. Декларація має світовий рекорд за кількістю перекладів і доступна більш ніж 520 мовами, кримськотатарський переклад став 521-м", – прокоментував голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.

Він зазначив, що в нинішніх умовах "Загальна декларація прав людини повинна бути в будинку кожної кримськотатарської сім'ї".

Нагадаємо: загальна декларація прав людини – рекомендований для всіх країн-членів ООН документ, прийнятий на третій сесії Генеральної Асамблеї ООН 10 грудня 1948 року. Текст Декларації є першим глобальним визначенням прав, якими володіють всі люди.