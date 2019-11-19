Правозахисники: більшість "суддів" в окупованому Криму - громадяни України

Абсолютну більшість суддів, які виносять незаконні рішення в окупованому Криму від імені РФ, становлять громадяни України, що працювали раніше в українській судовій системі.

Дані про це опубліковано на сайті Кримської правозахисної групи.

"Всього за період окупації в «суди» загальної юрисдикції та апеляційні «суди» Криму указами президента РФ призначено 463 особи. З них 312 - це громадяни України, переважна більшість із яких раніше були суддями в Криму до окупації або працювали в системі юстиції України", - йдеться у повідомленні.

Лише 94 особи із загального списку «суддів» є громадянами РФ, по іншим 57-ми правозахисникам поки що не вдалося визначити громадянство.

При цьому за роки окупації Криму відправлено у відставку або померло 129 "суддів", а семеро переведено у касаційні суди на території РФ.

Щодо громадянства звільнених і "переведених" із Криму у Росію "суддів", то з 129 не менше 106 - громадяни України, а 9 - громадяни РФ, по іншим 14 особам громадянство ще не визначено. Крім цього, з 9 російських суддів, які працювали в Криму, 2 призупинили свою діяльність у зв'язку зі смертю, значить, фактично, пішли у відставку тільки 7 росіян.

Кількість звільнених колишніх українських суддів у кілька разів перевищує кількість звільнених суддів із РФ. «Це може говорити про прагнення окупаційної влади замінити місцевих (колишніх українських) «суддів» на громадян РФ», - вважають правозахисники.

Крім того, за даними КПГ, всі 7 російських «суддів», яких перевели з Криму в Росію, виносили незаконні вироки, після чого пішли на підвищення у касаційні суди в РФ.

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"Серед переведених із Криму в РФ є Оксана Айкашева, Андрій Палій, Ольга Пластініна, Сергій Рубанов і Наталя Череватенко, які брали участь у політично мотивованим або переслідуванні за релігійними ознаками в Криму. Наприклад, Палій виніс вироки фігурантам «справи українських диверсантів» Євгену Панову і Костянтину Давиденко. Рубанов і Палій залишали в силі рішення про утримання під вартою українських моряків. Айкашева, Палій, Пластініна, Рубанов і Череватенко 43 рази залишали під вартою фігурантів «справи кримських мусульман», - констатує Кримська правозахисна група.

Як повідомлялося, у вересні цього року Святошинський районний суд Києва засудив заочно за державну зраду суддю Апеляційного суду АР Крим, який був призначений окупаційною владою "суддею Верховного суду Республіки Крим", до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.