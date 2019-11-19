Двох колишніх СБУшників підозрюють у катуваннях кримського євромайданівця

Слідчі управління Нацполіції АРК і Севастополя інкримінують двом колишнім співробітникам Служби безпеки України, а нині співробітникам російської ФСБ в анексованому Криму, катування учасника Євромайдану.

Про це повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим.

“Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим слідчими СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополя повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри двом колишнім співробітникам Служби Безпеки України, а нині співробітникам незаконно створеного «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим та м. Севастополю». Підозрюваним інкримінується порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)”, - йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що на початку лютого 2015 року на території АР Крим, так звані співробітники ФСБ, після незаконного ув’язнення, спричинення тортур та катувань проукраїнському активісту, учаснику Євромайдану, примусили його визнати свою вину в злочині, якого він не вчиняв, а саме у «нанесенні 18.02.2014 року тілесних ушкоджень співробітнику спецпідрозділу «Беркут» на Майдані Незалежності в м. Києві, з мотивів ідеологічної неприязні та ворожнечі».

У ході здійснення досудового розслідування слідчими здобуто докази причетності вказаних «співробітників» ФСБ до порушень вимог ст. 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни, а саме: вчинення нелегального ув'язнення та спричинення тортур проукраїнському активісту за його участь у мирних акціях протесту громадян на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України в м. Києві у лютому 2014 року, і за висловлення підтримки територіальної цілісності України.

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Як повідомляв Укрінформ, у лютому 2014 року євромайданівця Олександра Костенка заарештували і судили в окупованому Криму у травні 2015 року. Йому присудили до чотирьох років і двох місяців ув'язнення нібито за заподіяння каліцтва співробітнику кримського «Беркута» під час подій Майдану в Києві. Після розгляду касаційної скарги термін зменшили до трьох років і шести місяців ув'язнення. За даними Кримської правозахисної групи, батько Костенка публічно заявляв про тортури, яким піддавався його син, після чого зник безвісти.

3 серпня 2018 року український політв'язень Олександр Костенко вийшов з виправної колонії №5 у російському місті Кірово-Чепецьк.