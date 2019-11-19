Денісова передала турецькому омбудсмену список українських в'язнів Кремля

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова передала Головному Омбудсмену Республіки Туреччина Шерефу Малкочу список з іменами 115 українських в'язнів Кремля.

Про це вона повідомила у Facebook.

"Під час зустрічі говорили про найважливіше — повернення додому наших 115 громадян, що перебувають у місцях несвободи на території РФ та тимчасово окупованого Криму. Я передала список з інформацією про 115 громадян України, в тому числі і про 87 кримських татар, та звернулася з проханням посилити співпрацю з повернення українських політв'язнів на Батьківщину", - написала вона.

Денісова відмітила, що також поінформувала Шерефа Малкоча щодо проблем, які є на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

"Мова йшла про масштабну інформаційну пропаганду, яку проводить РФ на цих територіях, про політизацію та мілітаризацію серед дітей, які проживають на тих територіях, та про систематичні порушення соціальних та економічних прав людини", - зазначила омбудсмен.

У свою чергу Шереф Малкоч засвідчив свою підтримку та пообіцяв посилити співпрацю й допомогу в боротьбі за повернення українських громадян та українських територій.