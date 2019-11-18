"Суд" у Криму залишив за гратами двох фігурантів "алуштинської справи"

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляційні скарги адвокатів на продовження запобіжного заходу фігурантам алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір" Руслану Месутову і Ельдару Кантімірову, тому вони залишаться в СІЗО до 20 лютого 2020 року.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

"18 листопада Верховним судом Криму розглянута моя апеляційна скарга в інтересах мого підзахисного Рустема Месутова. До початку судового засідання було винесено ухвалу про проведення засідання в закритому режимі. Адвокатом Азаматовим подавалися клопотання про відкриття процесу. Суд допустив гласність тільки під час оголошення рішення. Суд порадився дві хвилини, однак за цей час родичі наших підзахисних не встигли потрапити в зал суду", – розповів адвокат Сіяр Панич.

Він зазначив, що клопотав про доставляння підзахисного в зал суду, проте суд не задовольнив цю вимогу.

"І мій підзахисний разом з Ельдаром Кантеміровим брали участь у засіданні через відеоконференцзв'язок із СІЗО. Тому обговорити з моїм підзахисним питання, в яких присутня якась адвокатська таємниця, не видалося можливим. У результаті суд наші апеляційні скарги відхилив», – наголосив адвокат.

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Таким чином Руслан Месутов і Ельдар Кантіміров залишаться в СІЗО до 20 лютого 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, 10 червня 2019 року після обшуків у будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах затримали, а згодом заарештували вісім осіб: Різу Омерова, Енвера Омерова, Ескендера Сулейманова, Айдера Джеппарова, Руслана Нагаєва, Руслана Месутова, Ленура Халілова і Ельдара Кантемирова.

Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження в зв'язку з їх переслідуванням в анексованому Криму.