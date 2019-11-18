Окупація Криму: РФ з початку року 34 тисячі разів порушила повітряний простір України

Росія від початку поточного року порушила повітряний простір України в межах окупованого Криму понад 34 тисячі разів, а загалом за роки війни — близько 200 тисяч.

Про це повідомляє видання АрміяInform з посиланням на інформацію Командного центру Повітряних сил ЗСУ.

“Від початку російсько-української війни агресор не припиняє порушувати повітряний простір України в межах Автономної Республіки Крим, тимчасово окупованої Російською Федерацією. Лише з початку цього року таких випадків було зафіксовано понад 34 тисячі! Загалом за роки війни кількість порушень цивільними повітряними суднами російських авіакомпаній сягнула 200 тисяч”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на підставі норм міжнародного права, Україна повинна гарантувати безпеку польотів у своєму повітряному просторі, але в умовах війни з Росією це стало неможливо. Тож після анексії АР Крим, Україна заборонила зліт-посадку з аеропорту «Сімферополь» всім авіакомпаніям і закрила повітряний простір над усією територією півострова ще у березні 2014 року. Повністю закрити українське небо для Росії вдалося з 26 листопада 2015 року.

За інформацією Командного центру Повітряних сил ЗСУ, найчастіше росіяни літають в Бельбек, Джанкой, Гвардійське, Качу та Саки. З постійних російських авіакомпаній, які порушують український повітряний простір: Аерофлот, Nordwind, S7, «Нордавіа», Red Wings, «Уральські авіалінії», «Ютейр», «Сибір», «Газпром авіа», «Вім-Авіа», «Глобус», «Северсталь» та спеціальний льотний загін «Росія».

“Загалом ми щоденно супроводжуємо близько 1200 радіолокаційних цілей. З них 200 — порушення порядку використання простору повітряними суднами Росії в межах АР Крим. Так, російські авіакомпанії дуже часто літають з Росії на наш півострів. Восени вони здійснюють близько ста рейсів на добу. Проте в літній період ця цифра збільшується в рази”, - цитує видання начальника відділу контролю повітряної обстановки розвідувально-інформаційного центру Сергія Яковенка.

Як зазначається, низка літаків російських авіаліній-порушників здійснює регулярні пасажирські авіаперевезення до аеропортів багатьох країн світу, тому дані про них Україна регулярно передає до посольств цих країн та інших офіційних установ для подальшого формування так званого “чорного списку” повітряних суден. Крім того, за кожним виявленим фактом порушення правил та порядку використання повітряного простору України над тимчасово окупованою АР Крим Україна виписує російським авіакомпаніям штраф у розмірі 136 тисяч гривень. За інформацією Державіаслужби, станом на 15 листопада 2019 року винесено понад 98 тисяч постанов про накладення штрафів за правопорушення у галузі цивільної авіації на загальну суму понад 13 мільярдів гривень. Однак, у зв'язку з тим, що російські авіакомпанії не зареєстровані на території України, наразі жодна з постанов про накладення штрафів залишається невиконаною.

Відомості про факти порушень передаються до міжнародних інстанцій, що мають можливості стягнути штрафи з російських авіакомпаній. Йдеться як про арешт зарубіжних активів російських авіаперевізників, так і про індивідуальні санкції щодо їхніх власників, повідомляє видання.