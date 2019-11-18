“Керченське” розслідування ДБР підриває захист України у Міжнародному трибуналі - адвокат

Розслідування ДБР щодо можливого перевищення повноважень Верховним Головнокомандувачем у зв'язку з наказом катерам "Бердянськ" і "Нікополь" увійти в Азовське море через Керченську протоку підриває позицію України у спорі з РФ у Міжнародному трибуналі з морського права.

Про це заявив в інтерв'ю DW російський адвокат Ілля Новиков, який приєднався до групи захисників експрезидента України Петра Порошенка.

"...Розслідування ДБР підриває позицію України в спорі з РФ у Міжнародному трибуналі з морського права. Основні заперечення РФ - що це була провокація з української сторони. І ДБР проводить саме цю лінію, що у мене особисто викликає питання", - сказав адвокат.

Ще один аспект, на який звертає увагу Новиков, - це те, що ДБР порушила справу за заявою колишнього заступника глави Адміністрації президента Януковича - Андрія Портнова, у якій "пропонується розслідувати військову провокацію, організовану групою за участю Порошенка та інших осіб".

Адвокат розповів, що, за заявою Портнова, Порошенко, нібито, хотів скасувати президентські вибори, запровадивши воєнний стан, а для цього потрібна військова провокація.

"Так ось, одна зі статей - 426-1 "Перевищення повноважень військовою службовою особою". Порошенко такою особою не був - він на той момент був Верховним Головнокомандуючим, але не потрапляв під поняття службової військової особи. Відповідно, питання поставлене так, що винними за цим обвинуваченням можуть стати військові, люди з погонами. І ми бачимо, що експертиза, призначена суддею за клопотанням слідчого, містить питання про те, чи були неправильними дії моряків на кораблях. Тобто справа розвивається так, що при позитивній відповіді експерта потенційно командний склад українських військових катерів, повернувшись з російської в'язниці може опинитися під підозрою в українському кримінальному провадженні", - наголосив юрист.

Він уточнив, що у такому разі "логічною дією слідства буде оголошення підозри комусь із командирів (суден - ред.)".

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Водночас, Новиков відзначив, що всі 13 справ, які ДБР відкрило щодо Порошенка, об'єднує "те, що заявник за ними - Андрій Портнов і те, що ДБР поводиться в них нетипово".

"...В нормальному випадку заявник, який подав хоча б одну заяву, може місяцями чекати від ДБР відповіді, судитися з ними, зобов'язуючи відкрити провадження... Але отримувати інформацію від них день у день і навіть заздалегідь - такого не буває. З незрозумілої причини ДБР ставиться до Портнова зовсім інакше. Він має повний сервіс, наскільки ми можемо судити. Він має відомості, яких в звичайному випадку заявник не має", - заявив адвокат.

Як приклад він навів той факт, що наприкінці жовтня Портнов опублікував розклад викликів на допит Порошенка на листопад. При цьому, захист експрезидента жодної повістки досі не отримав. Проте слідчі у ці дні телефонують адвокату Порошенка Ігорю Голованю і запитують, чи прийде фігурант. За словами Новикова, це засвідчує, що інформацію про заплановані дати слідчих дій Портнов не вигадав.

"Така координація говорить про те, що у ДБР є якась особлива зацікавленість у взаємодії з Портновим. Але навіть в цьому випадку вони не зобов'язані інформувати заявника про свої плани", - наголосив адвокат, додавши, що "ситуація дивна, і претензій до ДБР особисто у нього навіть більше, ніж до самого Портнова".

При цьому він висловив переконання, що слідчий показав своє ставлення до ситуації і дав зрозуміти, що "об'єктивності не буде".

На думку адвоката, своїми діями слідчі наражають Порошенка на небезпеку.

"Ми пам'ятаємо, чим закінчилася перша спроба допиту Порошенка в будівлі ДБР - перекрили в'їзд у двір, обставили ситуацію так, що йому довелося йти крізь агресивний натовп. Його свідомо наражають на небезпеку - в нього кинули яйцем, а там, де кинули - там можуть і вистрілити", - заявив Новиков.

За його словами, Порошенко заропонував ДБР вибрати один день, у який міг би відповісти на всі запитання відразу в усіх справах. Проте керівник відомства заявив, що це неможливо, оскільки справи ведуть різні слідчі, і їхні графіки узгодити не можна. Натомість, за оцінкою адвоката, з'являється "шоу".

"У Порошенка є право, як у свідка, дати власноручні свідчення, і на кожен запит, що надійшов від слідства, ми з колегами з'ясовуємо: чи хочуть вони отримати інформацію або хочуть отримати шоу? Інформацію ми надаємо. Але брати участь в шоу на їхніх умовах ніхто не буде", - підкреслив Новиков.

Як повідомлялося, директор Держбюро розслідувань Роман Труба заявляв, що ДБР розслідує 13 кримінальних справ, у яких фігурує Порошенко. У більшості з них заявником виступає ексзаступник глави Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов.