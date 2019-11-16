Росія поверне захоплені українські кораблі сьогодні вночі — ЗМІ

Захоплені росіянами кораблі повернуть Україні сьогодні вночі: за ними вже вийшли буксири.

Про це повідомляє "Думська".

"Малі броньовані артилерійські катери ВМС України «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу», захоплені Росією 25 листопада 2018 року в Керченській протоці, сьогодні вночі повернуть українській стороні. З Южного, Чорноморська та Одеси за ними вийшли спеціальні судна: пошуково-рятувальний «Сапфір», буксири «Титан» і «Гайдамака». Росіяни тягнуть кораблі з окупованої Керчі", - йдеться в повідомленні.

За інформацією «Думської», зустріч відбудеться у відкритому морі приблизно за 60 миль від Одеси, недалеко від кримського мису Тарханкут.

В якому стані знаходяться катери та «Яни Капу» після річного полону, невідомо.

Раніше про підготовку передачі кораблів повідомили російські ЗМІ.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси в Маріуполь. У полон потрапили 24 українці, троє з них отримали поранення.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм можливість повернутися в Україну, а також повернути кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

Захоплені судна Росія досі не повернула.

4 листопада МЗС України надіслало Росії ноту з проханням повідомити, де і коли українські військові можуть забрати захоплені в Керченській протоці кораблі.