В окупованому Криму біля школи встановили погруддя Калашникова з автоматом

В окупованому Криму біля сімферопольської школи, яка носить ім'я радянського конструктора зброї Михайла Калашникова, встановили його погруддя з автоматом.

Про це повідомляє "Крим. Реалії".

"У Сімферополі до 100-річчя від дня народження радянського конструктора стрілецької зброї Михайла Тимофійовича Калашникова на території середньої загальноосвітньої школи №26, яка носить його ім'я, відкрили бюст конструктора з автоматом у руках", - йдеться у повідомленні.

Автором погруддя є скульптор Салават Щербаков.

Як повідомляв Укрінформ, в анексованому Криму російська влада вживає заходів для мілітаризації свідомості школярів. Зокрема, в анексованому Севастополі на базі міського Будинку офіцерів окупанти створили «Будинок Юнармії», де російські військові навчатимуть школярів поводитися зі зброєю.

Виступаючи у квітні цього року на 140-ї Асамблеї Міжпарламентського союзу, тодішній Голова Верховної Ради України Андрій Парубій наголосив, що Російська Федерація системно використовує освіту на окупованих територіях для ментального поневолення місцевого населення та підриву безпеки своїх сусідів, зокрема, і України. "Дітей громадян України на незаконно окупованій території насильно індоктринують, перетворюючи на прихильників російської імперської ідеї. Росія у порушення міжнародного гуманітарного права цілеспрямовано готує українських громадян, що проживають в Криму, до служби в російській армії та до війни проти України", - зауважив Парубій.

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При цьому він нагадав про трагедію, яка сталася 17 жовтня 2018 року у Керчі, коли 18-річний студент місцевого Політехнічного коледжу Владислав Росляков підірвав бомбу і стріляв з помпової рушниці, вбивши 20 дітей і поранивши ще 50. За словами Парубія, Росляков був учасником "військово-патріотичних" тренувань, де його і навчили готувати вибухівку та стріляти.