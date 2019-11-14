Окупанти обшукали будинок ще одного кримського татарина

В окупованому Криму, селі Токлуг (Багате) під Судаком, силовики на світанку обшукали будинок кримськотатарського тренера з греко-римської боротьби Ісмета Салієва. За інформацією з місця, "слідчі дії" проводили у справі про тероризм, шукали зброю, наркотики тощо.

Про це написала у Facebook член Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель.

"Сьогодні рано вранці, приблизно о 6.00 годині, представники так званих правоохоронних органів Криму приїхали в дім у селі Токлук (Багате) під Судаком відомого кримськотатарського тренера з греко-римської боротьби, голови спортивного центру братів Салієвих, делегата Курултаю кримськотатарського народу VI скликання — Ісмета Салієва... За інформацією, яка надійшла з Криму, так звані слідчі дії в будинку Ісмета Салієва були проведені нібито в рамках карної справи по звинуваченню в тероризмі. Шукали зброю, наркотики та інші незаконні речі", - йдеться у повідомленні.

Юксель зазначає, що разом зі слідчими приїхали силовики в повній амуніції, в масках, зі зброєю. Всього до дому Салієва під’їхало приблизно 8 автівок. Під час обшуку власника будинку дома не було вдома. Присутню на місці дружину Салієва дії "правоохоронців" дуже налякали.

Але вже за кілька хвилин до будинку зійшлися мешканці села, які залишились на місці події до закінчення так званих слідчих дій.

"Ісмет Салієв — відома в Криму та Україні людина, тренер, якій виховує членів збірної України з греко-римської боротьби. Педагог та тренер, голова спортивного центру в Судаку, в якому безкоштовно займаються боротьбою сотні та сотні дітей та представників молоді", - підкреслила Юксель.

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Вона також висловила думку про те, що подібні дії — спроба залякування та тиск на професійного представника спорту, педагога та тренера, який виховує молодь та має принципову позицію щодо участі кримськотатарської молоді в світових спортивних змаганнях. Як стало відомо, на батьків дітей, які навчаються в центрі братів Салієвих, йде тиск з вимогою не відсилати дітей на спортивні змагання в Україні.

Фото: Facebook Гаяни Юксель