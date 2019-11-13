В Україні планують створити фонд для обдарованих дітей із Криму

Постійне Представництво Президента України в Криму планує створити фонд для обдарованих дітей та культурних й освітніх ініціатив з анексованого Росією півострова.

Про це заявила заступник постпреда глави держави Таміла Ташева під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Для нас важлива співпраця з людьми, які живуть на території півострова і тих, які переїхали сюди... і створення такого фонду для обдарованих дітей і для культурних та освітніх ініціатив з Криму”, - розповіла вона.

Ташева зазначила, що з цього питання вже проведено ряд консультацій як з органами державної влади, так і з міжнародними партнерами.

“Ми будемо запроваджувати такий центр, у який будь-яка дитина, яка дійсно є талановитою і яка живе на окупованих територіях, може звернутися, можливо, за стипендією для навчання і отримувати якісну освіту в Україні”, - додала Ташева.