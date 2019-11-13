У таборі "Артек" в окупованому Криму за місяць померли дві дитини

У дитячому центрі "Артек", який знаходиться в окупованому Росією Криму, померла 15-річна дівчинка з Махачкали.

Про це повідомляє "Крим. Реалії".

"Дівчинку з Махачкали, яка відпочивала в дитячому центрі «Артек» в анексованому Криму, знайшли мертвою після нічного сну", - йдеться у повідомленні.

За фактом смерті 15-річної дівчинки порушено кримінальну справу. Призначені експертизи для встановлення причини смерті неповнолітньої. Повідомляється, що слідчі допитають коло осіб з-поміж вихованців і співробітників табору для детального відновлення обставин днів, що передували смерті школярки.

Коментарі керівництва табору, а також батьків дівчинки поки відсутні.

Як зазначило видання, це не перша смерть дитини в даному таборі. Так, 11 жовтня з «Артека» в ялтинську міську лікарню № 1 з попереднім діагнозом «пневмонія» був госпіталізований 12-річний хлопчик, який прибув на відпочинок з російського Санкт-Петербурга. Через кілька годин дитина померла.