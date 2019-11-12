Будівництво пунктів пропуску “Чонгар” та “Каланчак” завершується

Завершується будівництво КПВВ "Чонгар" та "Каланчак", яке розпочалось у вересні 2019 року на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляється на сайті міністерства.

"Завершується будівництво КПВВ "Чонгар" та "Каланчак", - сказав Криклій.

Він додав, що на КПВВ нарешті готові забезпечити для наших громадян прийнятний рівень сервісу.

Крім того, зазначається, що будівництво, здійснюється АТ "Укрзалізниця" з дотриманням встановлених термінів виконання. Готовність режимної зони на КПВВ "Каланчак" - 97%, на КПВВ "Чонгар" в режимній зоні закінчуються оздоблювальні роботи - 95% готовності. Змонтовано всі тіньові навіси, завершується монтаж покрівель з профнастилу, роботи з облаштування систем відеонагляду, пожежної та охоронної сигналізації, вентиляції та кондиціювання, які виконують підрядні організації.

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"У сервісній зоні повністю змонтовано металоконструкції будівель автовокзалу, центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) та будівлі відпочинку водіїв. Облаштовані мережі зовнішнього водопостачання та водовідведення. Наразі ведуться оздоблювальні роботи. Виготовлені корпусні офісні меблі для будівель КПВВ, почалося вмеблювання готових приміщень", - додають у Міністерстві інфраструктури.

Також повідомляється, що на КПВВ облаштовуються пішохідні зони, тротуарні доріжки, територія відсипається дрібним щебенем, укладається асфальтне покриття автошляху.