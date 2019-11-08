Кримські окупанти ставляться до всіх політв'язнів, як до терористів — Курбедінов

Соціальна і правова підтримка громадян України, позбавлених волі, є надзвичайно важливою в Криму — від неї залежить чи буде гарантований політв'язням захист і чи зможуть вони продовжувати свою боротьбу, не переживаючи за свої сім'ї.

Про це заявив адвокат Еміль Курбедінов на презентації проєкту Закону України "Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених волі в результаті збройної агресії проти України" в п'ятницю в Укрінформі.

"Питання, яке обговорюється — дуже великий крок до того, щоб гарантувати боротьбу, гарантувати ефективну роботу захисту в Криму і за його межами в судах. Тому я радий, що такий великий крок зроблено, і, сподіваюся, цей механізм підтримки запрацює, і це стане колосальним зрушенням для позбавлених волі ", - сказав Курбедінов.

За його словами, підтримка держави в такій ситуації допоможе політв'язням продовжити свою боротьбу, "не озираючись назад і не думаючи, що з їхніми сім'ями, чи не голодують вони", - наголосив адвокат.

Він зазначив, що вже більш як п'ять років у Криму російські спецслужби намагаються добитися припинення роботи активістів, які ведуть мирну боротьбу, і визнання ними своєї провини.

"Ми бачимо, як спецслужби "беруть" величезну кількість активістів, щоб збити їх роботу. Вони сподіваються, що сім'ї не знайдуть коштів для існування, що у сім'ях буде незлагода. Їм кажуть — визнайте свою провину і тоді зможете бути зі своїми сім'ями", - розповів Курбедінов.

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За його словами, адвокати в окупованому Криму на всіх етапах переслідування супроводжують своїх підзахисних, які вважають себе громадянами України.

"З самого початку — з обшуків, затримань і аж до засудження та відбування покарання — до людей ставляться як до терористів, і адвокати мають на кожному етапі фіксувати все це. Всі наші підзахисні кажуть, що вони громадяни України і до них може бути застосована 4-а Женевська конвенція", - наголосив Курбедінов.