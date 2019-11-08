Окупанти в Криму закрили пункти пропуску "Армянськ" і "Перекоп"

В окупованому Криму обмежили рух всіх видів транспортних засобів на під'їздах до пунктів пропуску "Армянськ" і "Перекоп", які контролюють російські спецслужби на адмінкордоні з Херсонською областю.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

"Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на аварійному залізничному переїзді. Рух транспорту припинено з 8 листопада", - повідомляє Крим.Реалії з посиланням на підконтрольну РФ Службу автодоріг Криму.

Про час відновлення руху не повідомляється.

Раніше, 7 листопада, прикордуправління ФСБ Росії в анексованому Криму повідомило про тимчасове закриття пункту пропуску «Армянськ» на адмінкордоні півострова з Херсонською областю.