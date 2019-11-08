Денісова звернулася до омбудсмена РФ через “ізоляцію” кримського активіста Каракашева

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до омбудсмена РФ Тетяни Москалькової через поміщення у ШІЗО в російській колонії засудженого кримського активіста Євгенія Каракашева.

Про це Денісова повідомила у Facebook.

"Стосовно засудженого за політично вмотивованими звинуваченнями громадянина України Євгена Каракашева прийнято незаконне рішення про його переведення на один рік в єдине приміщення камерного типу з більш суворими умовами тримання. За уточненою інформацією, громадянина України вже вдруге незаконно поміщають до штрафного ізолятора за надуманими обвинуваченнями через нібито порушення форми одягу", - зазначила вона.

Український омбудсмен пов'язує такі дії працівників пенітенціарної установи з ухваленим у РФ законом, який зобов‘язує Федеральну службу виконання покарань тримати засуджених, які перебувають на профілактичному обліку за так званими екстремістськими статтями, в окремих приміщеннях виправної установи.

"Коштів на побудову таких приміщень не виділено, тому адміністрація пенітенціарної установи у такий спосіб намагається виконувати норми закону, який набуває законної сили з 2020-го", - наголосила Денісова, зауваживши, що цей захід застосовувався і щодо українців Олександра Шумкова, Володимира Балуха та інших політичних в’язнів.

Уповноважений також повідомила, що, за наявною інформацією, Євген Каракашев має проблеми зі здоров'ям, зокрема, він скаржиться на сильний біль в спині.

"Тому звертаюсь до уповноваженого РФ з прав людини вжити невідкладних заходів щодо забезпечення відповідних умов тримання та надання кваліфікованої медичної допомоги", - заявила Денісова.

Вона також запевнила, що у межах своїх повноважень сприятиме стороні захисту у процесі оскарження незаконного рішення, аби поновити порушені права громадянина України.

Як повідомлялося, Каракашева затримали в Євпаторії 1 лютого 2018 року. За словами його адвоката Олексія Ладіна, справа проти його клієнта ґрунтується на листуванні кримчанина у закритій групі VK.

19 квітня 2019 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону засудив Євгена Каракашева до шести років колонії загального режиму за обвинуваченням у "закликах до тероризму" у соцмережі "Вконтакте".

15 серпня Верховний суд Росії залишив цей вирок у силі.

7 листопада стало відомо, що Каракашева, який перебуває у виправній колонії №3 Кабардино-Балкарії, на рік помістили у єдине приміщення камерного типу. У Росії це найсуворіша форма ізоляції злісних порушників порядку відбуття покарання.