Кримськотатарських активістів Мустафаєва й Ібрагімова перевели в ростовське СІЗО

Координатора громадського об'єднання "Кримська солідарність" Сервера Мустафаєва і громадянського журналіста Тимура Ібрагімова, заарештованих в окупованому Бахчисараї в рамках політично мотивованої кримінальної справи "Хізб ут-Тахрір", доставлено в СІЗО-1 Ростова-на-Дону, РФ.

Про це в коментарі "Кримській солідарності" розповів адвокат Мустафаєва Сергій Легостов.

"Сервер знаходиться тут, у Ростові-на-Дону. Вся бахчисарайська група доставлена, і вже через тиждень розпочнуться судові процеси", - повідомив адвокат.

За його словами, розгляд справи по суті заплановано на 15 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, 6 листопада в українському офісі Amnesty International стартувала акція на підтримку політв'язня, координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва з вимогою його негайного звільнення.

11 жовтня 2017 року в Бахчисараї пройшли обшуки в будинках кримських татар, після яких шестеро осіб було затримано. 21 травня 2018 року в Бахчисараї і с.Долинне Бахчисарайського району після обшуків були заарештовані ще двоє кримських татар.

12 вересня 2019 року фігуранти другої бахчисарайської групи «справи Хізб ут-Тахрір» були етаповані із Сімферопольського СІЗО у м.Ростов-на-Дону для участі в судовому засіданні в Північно-Кавказькому окружному військовому суді.

Один з фігурантів — Сервер Мустафаєв у процесі етапування з Криму більш як місяць знаходиться транзитом у СІЗО Краснодара, РФ, у камері-одиночці площею 4 квадратних метри.

Крім Мустафаєва, в краснодарському слідчому ізоляторі залишається ще один фігурант цієї "справи" Тимур Ібрагімов. Решта шестеро учасників «другої бахчисарайської групи» на 11 жовтня знаходилися в СІЗО Ростова-на Дону.

Сім фігурантів цієї справи обвинувачуються за ч.2 ст.205.5 КК РФ (Участь у діяльності терористичної організації). Сервер Мустафаєв обвинувачується за двома статтями - ч.2 ст. 205.5 КК РФ (Участь у діяльності терористичної організації) і ст. 278 КК РФ (Насильницьке захоплення влади). Йому загрожує позбавлення волі строком до 20 років.

На думку адвокатів, які працюють з цією категорією справ, протягом усього слідства не надано жодного доказу провини і причетності підсудних до терористичних актів або насильства.

Фото: Facebook "Кримської солідарності"