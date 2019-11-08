Вирок фігурантам "ялтинської справи" оголосять у Ростові 12 листопада

У російському Ростові-на-Дону в п'ятницю відбулося засідання Південного Окружного військового суду щодо шести фігурантів ялтинської групи "справи Хізб ут-Тахрір". Суд призначив оголошення свого вироку на 12 листопада 2019 року.

Про це в Facebook повідомляє "Кримська солідарність".

"Засідання щодо оголошення судового вироку призначено 12 листопада 2019 року о 10:00", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 лютого 2016 року після незаконного обшуку в своїх будинках були затримані жителі Ялти Алієв Муслім Нурієвич (1971 р.н.), Сірук Вадим Андрійович (1989 р.н.), Куку Емір-Усеїн Кемалович (1976 р.н.) і Бекіров Інвер Небієвич (1963 р.н.).

Ялтинська група "справи Хізб ут-Тахрір" / Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Пізніше, 18 квітня 2016 року, також після обшуків, були затримані Джеппаров Арсен Бормамбетович (1990 р.н.) та Алімов Рефат Маметович (1991 р.н.). Всіх шістьох необгрунтовано обвинувачують у тероризмі.

Мусліму Алієву інкримінується ч.1 ст.205.5 КК РФ («Організація діяльності терористичної організації»). Загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 25 років до довічного відбування покарання в колонії суворого режиму.

Вадиму Сіруку, Емір-Усеїну Куку, Арсену Джеппарову, Аліму Рефатову та Інверу Бекірову інкримінується ч.2 ст.205.5 КК РФ («Участь у діяльності терористичної організації»). Загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 20 років.

Цю справу розглядав Північно-Кавказький окружний військовий суд у м. Ростов-на-Дону. Однак, у ході судового розгляду справу ялтинської групи 22 листопада 2019 року було повернуто в прокуратуру м. Сімферополь з вимогою перекваліфікувати обвинувачення Інверу Бекірову з ч.2 ст.205.5 (до 20 років позбавлення волі) на ч.1 ст.205.5 (до довічного позбавлення волі).

Крім того, всім фігурантам інкримінується ч.2 ст.35, ч.1 ст.30 і ст.278 КК РФ («Приготування до насильницького захоплення влади організованою групою за попередньою змовою»), яка передбачає до 10 років позбавлення волі.

27 лютого 2019 року Північно-Кавказьким військовим судом було винесено рішення етапувати фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» в СІЗО-1 м. Ростов-на-Дону.

На думку адвокатів, які працюють з цією категорією справ, протягом усього слідства не надано жодного доказу вини і причетності підсудних до терористичних актів або насильства.