Генконсул України відвідав у ростовському СІЗО фігурантів "ялтинської справи"

Генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський відвідав у СІЗО сімох кримських політв'язнів.

Про свій візит до СІЗО дипломат розповів активістам "Кримської солідарності".

"6 листопада вдалося відвідати Нарімана Мемедемінова і всіх шістьох кримських татар - мусульман, які проходять за справою "ялтинської групи Хізб ут-Тахрір", - повідомив Малишевський.

За словами генконсула, він поговорив з кожним з сімох, всі налаштовані оптимістично.

“Поговорив з кожним по черзі. Муслім Алієв багато питав про ситуацію у світі, про відносини між Україною і РФ, обговорили і його справу. З Інвером Бекіровим окремо поговорили на тему його здоров'я і доступу до переданих ліків. На умови утримання особливо не скаржилися, трохи на інформаційний голод. Наріман багато питав про ситуацію у світі в цілому, обговорили "політику". Енергії у нього багато", - зазначив Малишевський.

Він повідомив, що планував зустрітися з кримськими політв'язнями як український генконсул ще минулого тижня, однак отримав відмову від ФСВП РФ, оскільки в Москві їх розглядають виключно як громадяни РФ". Тоді було вирішено організувати Малишевському зустріч з кримськими політв'язнями, на якій він як звичайний візитер.

Моральний стан політв'язнів генконсул охарактеризував так: "Морально і психологічно - вони на висоті. Скелі серед дрібно вируючого моря».

Як відомо, фігурантів ялтинської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Арсена Джеппарова, Рефата Алімова, Емір-Усеіна Куку, Мусліма Алієва, Інвера Бекірова і Вадима Сірука затримали в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у тероризмі і причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації, обвинувачення вимагає для них покарання від 13,5 до 20,5 років позбавлення волі.

Наріман Мемедемінов - кримськотатарський блогер, громадський журналіст, затриманий наприкінці березня 2018 року. Мемедемінову пред'явлено звинувачення за статтею Кримінального кодексу Росії про публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинених з використанням мережі Інтернет.