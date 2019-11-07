У МЗС назвали умову для повернення стабільності у Чорноморський регіон

Агресія РФ проти України, анексія Криму призвели до того, що Чорноморський регіон перетворився на зону нестабільності. Змінити ситуацію без деокупації Криму і припинення війни Росії проти України неможливо.

Про це в коментарі турецькому інформаційному агентству «Анадолу» розповів політичний директор МЗС України Олексій Макеєв.

«З того, що ми бачимо, Чорне море зараз не регіон співпраці, а регіон нестабільності. І це тому, що один із наших сусідів, Російська Федерація, порушив міжнародне право і вторгся в суверенну країну Україну", - сказав Макеєв.

Він наголосив, що 7,2% території України окуповані Росією, тож слід зробити все можливе, аби Росія зробила крок назад для відновлення стабільності і безпеки в регіоні.

"Це неможливо, поки Росія не деокупує Крим і не припинить війну проти України. Ми сусіди, і не буде стабільності для країн регіону без досягнення миру", - додав він.

Дипломат вказав на вагому роль Туреччини у невизнанні анексії Кримського півострова Росією.

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"Туреччина відіграє тут абсолютно ключову роль у міжнародній політиці невизнання цієї окупації", - сказав Макеєв.

В ході спілкування йшлося також про ситуацію на сході України. Щодо розведення військ, Макеєв сказав, що події розвиваються «не так швидко, як ми хочемо».

Як відомо, 5 жовтня в Анкарі відбулися українсько-турецькі консультації, в ході яких обговорювалися питання двосторонньої співпраці, світового та регіонального порядку денного, зокрема загрози регіональній безпеці з боку РФ. Вчора президенти України та Туреччини провели телефонну розмову, де йшлося про підготовку до чергового засідання Стратегічної ради високого рівня, підготовку до укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.