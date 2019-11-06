У активіста Гафарова після етапування загострилися хвороби серця і нирок

У активіста Гафарова після етапування загострилися хвороби серця і нирок

Укрінформ
У кримськотатарського активіста Джеміля Гафарова після його етапування з російського Ростова-на-Дону в окупований Крим загострилися тяжкі захворювання серця і нирок. При цьому необхідні ліки в СІЗО йому не передають.

Про це в Facebook повідомляє "Кримська солідарність" з посиланням на адвоката Ріфата Яхтіна.

"У СІЗО-1 Сімферополя відвідав свого підзахисного - кримського татарина Гафарова Джеміля Абдуллаєвич, 1962 року народження, якого етапували нещодавно з Ростова-на-Дону. Стан здоров'я Гафарова Д.А. погіршується, почувати себе після етапування до Криму він став гірше ", - розповів Яхтін.

Як уточнив адвокат, при медичному огляді в Ростові-на-Дону всі тяжкі захворювання Гафарова були підтверджені, проте, за заявою ростовських лікарів, їх наявність не заважає "утримувати в СІЗО" кримського татарина.

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"Водночас, адміністрація СІЗО не вважає за потрібне передавати Джемілю Гафарову ліки, виписані йому, як до арешту, так і за місцем тримання під вартою. Гафарову досі не надаються передані неодноразово родичами життєво важливі лікарські препарати для зняття інтоксикації організму і підтримки роботи серця ", - зазначив адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, 27 березня 2019 року в анексованому Криму провели обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Всього було затримано 24 активісти. Їх підозрюють в участі та організації осередку забороненої в Росії і анексованою нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір". Обвинувачені у цій справі - 25 кримських татар.

Один з фігурантів Джеміль Гафаров перебуває в критичному стані через хронічне захворювання нирок (четверта стадія). Адвокат Ріфат Яхін неодноразово заявляв, що співробітники ізолятора "вибірково" передають його підзахисному необхідні для лікування медичні препарати.

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