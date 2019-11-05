На захоплених Росією кораблях велися ремонтні роботи – адвокат Полозов

Російська влада зацікавлена в тому, щоб повернути Україні захоплені в листопаді 2018 року військові кораблі.

Таку думку в ефірі Радіо Свобода висловив адвокат звільнених українських моряків Микола Полозов.

"За моєю інформацією, принципова домовленість про це була досягнута, питання було в технічній частині, оскільки кораблі не експлуатувалися кілька місяців. Крім того, катер "Бердянськ" постраждав унаслідок обстрілу, і в техніків прикордонної служби були питання щодо плавучості цих суден, вони боялися, що просто не зможуть їх фізично передати", - розповів адвокат.

Полозов додав, що, наскільки йому відомо, на захоплених кораблях здійснювався певний комплекс ремонтних робіт.

"Я думаю, що тільки-но буде досягнутий задовільний стан їхньої плавучості, щоб їх можна було передати – їх, швидше за все, передадуть", – зазначив Полозов.

За його словами, з українського боку за питання повернення захоплених кораблів відповідає Андрій Єрмак, помічник Президента Володимира Зеленського, з російського – віцепрем’єр Дмитро Козак.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ" і "Нікополь" та буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них дістали поранення.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм можливість повернутися в Україну, а також повернути кораблі.

7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, було звільнено 24 полонених моряків.

Захоплені судна Росія досі не повернула.

4 листопада МЗС України надіслало Росії ноту з проханням повідомити, де й коли українські військові можуть забрати захоплені у Керченській протоці кораблі.