КПВВ "Каланчак" закриють на ремонт

Із 7 по 15 листопада у КПВВ "Каланчак" не здійснюватиметься пропуск громадян.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Для проведення представниками «Укрзалізниці» будівельних робіт підвищеної небезпеки під час реконструкції контрольних пунктів на адміністративній межі з ТОТ АР Крим, виключення випадків травмування людей та незручностей при перетині, керівництво регіональної філії «Одеська залізниця» звернулось до голови Херсонської обласної державної адміністрації щодо призупинення оформлення громадян в КПВВ «Каланчак»", - йдеться у повідомленні.

Контрольні пункти «Чаплинка» та «Чонгар» працюватимуть у штатному режимі.