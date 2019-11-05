Окупанти

Окупанти "шиють" кримськотатарському активісту "податкову" справу

Укрінформ
Відносно кримськотатарського активіста Ільвера Аметова порушено адміністративну справу, за якою на 7 листопада призначено засідання "суду".

Про це повідомляє в Facebook "Кримська солідарність".

"Засідання щодо Ільвера Аметова в рамках адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 15.5 КпАП РФ (Порушення термінів подання податкової декларації - розрахунку за страховими внесками - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від трьохсот до п'ятисот рублів - ред.), відбудеться 7 листопада 2019 року, об 11:30, за адресою Судакський мировий суд, вул. Гвардійська, 2", - йдеться у повідомленні.

В "Кримській солідарності" нагадали, що 27 вересня 2019 року в будинку Ільвера Аметова було проведено огляд, після якого співробітники силових структур винесли з особистої колекції активіста старовинні експонати зброї. За словами самого Аметова, на всі зразки його приватного історичного музею, в якому зібрані предмети культури, побуту та історії кримських татар, є документи. В тому числі, на всі вилучені експонати.

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За даними "Кримської солідарності", проведена "владою" експертиза експонатів музею Ільвера Аметова зафіксувала, що, наприклад, вилучені під час обшуку «ножі» виготовлені в період середини 19-го і початку 20-го століття, що дає підставу не вважати їх "холодною зброєю", оскільки до таких у відповідності з законами РФ належать предмети, виготовлені після 1943 року.

Як повідомляв Укрінформ, 27 вересня в кримському Судаку російські силовики влаштували обшук в будинку голови Судакського регіонального Меджлісу Ільвера Аметова, а також у кав'ярні, що належить його родині.

Під час обшуку силовики винесли з приватного історичного музею Аметова цінні предмети, в тому числі зброю. Крім того, силовики вилучили у Аметова посвідчення члена Меджлісу кримськотатарського народу. Поліція АРК відкрила кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків у кримськотатарського активіста Ільмера Аметова в окупованому Судаку.

Фото: Krym.org (RFE/RL)

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