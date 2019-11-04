Зеленський призначив першого заступника постпреда у Криму

Президент України Володимир Зеленський призначив Дар’ю Свиридову першим заступником свого постійного представника в Криму.

Відповідне розпорядження №360/2019-рп опубліковане на сайті глави держави.

“Призначити Свиридову Дар’ю Олександрівну першим заступником постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим”, - ідеться в документі.

Як відомо, Дар’я Свиридова є правозахисницею Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ).

Свиридова з 2008 року працювала над просвітництвом у сфері прав людини в Ялті та на всьому Кримському півострові.

У 2012 році вона почала працювати координаторкою Освітніх програм УГСПЛ для юристів та адвокатів, що впроваджується в межах програми “Розуміємо права людини”. Після анексії Росією Криму правозахисниця 2014 року переїхала до Києва.