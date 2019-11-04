Адвокат досі не знає, куди етапували "українських диверсантів" Дудку і Бессарабова

"Достовірно мені невідомо (куди їх етапували), але те, що мені відомо: їх етапують назад до Криму, і в останній точці, в якій мені відомо, що вони були - це Армавір (Краснодарський край Росії - ред.)», - сказала адвокат.

За словами Железняк, їй не дали офіційної відповіді щодо етапування її підзахисних.

З приводу стану здоров'я Дудки і Бессарабова вона зауважила, що "складно сказати", адже "підзахисних бачила давно".

Як повідомляв Укрінформ, 23 жовтня стало відомо, що засуджених росийским судом Володимира Дудку та Олексія Бессарабова етапували з московського СІЗО "Матросская тишина" в невідомому напрямку.

Співробітників кримського аналітичного центру "Номос" Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їх близького друга Володимира Дудку затримали 9 листопада 2016 року в Севастополі. Усіх трьох обвинуватили в підготовці диверсій в Криму на замовлення української розвідки.