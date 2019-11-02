Звільненому Назімову в СІЗО Сімферополя вручили “зіпсований” український паспорт

Фігуранту справи “алуштинських здирників” Олексію Назімову, який 1 листопада вийшов на свободу, в СІЗО Сімферополя видали “зіпсований” паспорт.

Про це Назімов розповів в коментарі Крим.Реаліі.

“Сьогодні (1 листопада - ред.), коли я виходив, я отримував документи, і ось що вони зробили з моїм українським паспортом. Сторінки склеєні: перша з фотографією і далі все, на яких є позначки. Навмисне зіпсували. Люди спеціально створюють проблеми. Коли у мене вилучали паспорт під час обшуку будинку, він був у нормальному вигляді”, - розповів Назімов.

У листопаді 2018 року підконтрольний Кремлю Алуштинський міський суд виніс рішення у справі депутата Алуштинської міськради Павла Степанченка, редактора видання “Твоя Газета” Олексія Назімова і оператора Андрія Облєзова, обвинувачених у вимаганні грошей у місцевого відділення партії “Єдина Росія” “за непублікації наклепів”. Назімова засудили до 4 років 7 місяців у колонії загального режиму, Степанченка - до 3 років 9 місяців.

12 квітня цього року адвокат Андрій Логінов повідомив, що у засудженого в Криму до 3 років 9 місяців за обвинуваченням у здирництві Степанченка закінчився термін ув'язнення, проте він продовжує перебувати під вартою.

Підконтрольний Росії "Верховний" суд Криму 3 жовтня 2019 року звільнив з СІЗО засудженого у справі “алуштинських здирників" ексдепутата російської міськради Алушти Степанченка в зв'язку з відбуттям покарання.

Назімова і Степанченка затримали 4 жовтня 2016 року за підозрою в комерційному підкупі і посередництві. За версією слідства, Назімов вимагав гроші у представника алуштинської організації “Єдиної Росії” за нерозголошення відомостей, що ганьблять членів цієї партії.

Стосовно затриманих порушили кримінальну справу. Назімова раніше обвинувачували за частиною 7 статті 204 Кримінального кодексу Росії (комерційний підкуп, пов'язаний з предметом вимагання предмета підкупу), а Степанченка - за частиною 2 статті 204.1 (посередництво в комерційному підкупі, вчинене групою осіб за попередньою змовою).

Згодом справу перекваліфікували за статтею 163 Кримінального кодексу Росії (здирництво).

Фото: Krym.org (RFE/RL)