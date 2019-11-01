МЗС викликало посла Чехії через вояж "кримських татар" до Праги

Міністерство закордонних справ України викликало посла Чехії Радека Матулу через відвідання представниками прокремлівської кримськотатарської організації "Кирим бірлігі" Праги.

Про це Укрінформу повідомила речник МЗС Катерина Зеленко.

"31 жовтня до МЗС України було запрошено посла Чеської Республіки в Україні Радека Матулу. Чеському дипломату було висловлено рішучий протест у зв’язку із відвіданням 30 жовтня керівником псевдотатарської проросійської громадської організації "Кирим бірлігі" прийняття з нагоди Національного свята Чеської Республіки та подальших публікацій даної організації на власному сайті і мережі Facebook", - зауважила вона.

За словами Зеленко, посол Чехії в Україні наголосив, що ця інформація є фейковою і не відповідає дійсності.

"Також дипломатом було підкреслено, що представники "Кирим біргілі" не були запрошені на офіційну частину прийняття та не мали жодного контакту з Президентом Чеської Республіки", - додала Зеленко.

Вона також зауважила, що Матула запевнив українську сторону у незмінності позиції Чеської Республіки стосовно анексії Криму та тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України.

Як повідомляв Укрінформ, посольство України в Чехії висловило свій протест у зв'язку із запрошенням "псевдокримськотатарської організації на урочисті заходи з нагоди 101-ї річниці утворення Чехословаччини". Цей крок у диппредставництві розцінили як провокацію, спрямовану на легалізацію анексії Криму і нанесення шкоди українсько-чеським відносинам.

"Ігри з окупантами є особливо цинічними в той час, коли Меджліс кримськотатарського народу все ще заборонений в окупованому Криму, а сотні кримських татар зазнають переслідувань, репресій, катувань і фізичного знищення з боку окупаційної адміністрації", - йдеться в заяві посольства України.

Українські дипломати також сподіваються, що "офіційні особи і органи Чеської Республіки, уряд якої разом з усім цивілізованим світом засудила окупацію Росією Автономної Республіки Крим, будуть утримуватися в майбутньому від будь-яких контактів з представниками окупаційної влади та її маріонетковими організаціями".