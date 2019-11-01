МЗС викликало посла Чехії через вояж "кримських татар" до Праги
Про це Укрінформу повідомила речник МЗС Катерина Зеленко.
"31 жовтня до МЗС України було запрошено посла Чеської Республіки в Україні Радека Матулу. Чеському дипломату було висловлено рішучий протест у зв’язку із відвіданням 30 жовтня керівником псевдотатарської проросійської громадської організації "Кирим бірлігі" прийняття з нагоди Національного свята Чеської Республіки та подальших публікацій даної організації на власному сайті і мережі Facebook", - зауважила вона.
За словами Зеленко, посол Чехії в Україні наголосив, що ця інформація є фейковою і не відповідає дійсності.
"Також дипломатом було підкреслено, що представники "Кирим біргілі" не були запрошені на офіційну частину прийняття та не мали жодного контакту з Президентом Чеської Республіки", - додала Зеленко.
Вона також зауважила, що Матула запевнив українську сторону у незмінності позиції Чеської Республіки стосовно анексії Криму та тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України.
Як повідомляв Укрінформ, посольство України в Чехії висловило свій протест у зв'язку із запрошенням "псевдокримськотатарської організації на урочисті заходи з нагоди 101-ї річниці утворення Чехословаччини". Цей крок у диппредставництві розцінили як провокацію, спрямовану на легалізацію анексії Криму і нанесення шкоди українсько-чеським відносинам.
"Ігри з окупантами є особливо цинічними в той час, коли Меджліс кримськотатарського народу все ще заборонений в окупованому Криму, а сотні кримських татар зазнають переслідувань, репресій, катувань і фізичного знищення з боку окупаційної адміністрації", - йдеться в заяві посольства України.
Українські дипломати також сподіваються, що "офіційні особи і органи Чеської Республіки, уряд якої разом з усім цивілізованим світом засудила окупацію Росією Автономної Республіки Крим, будуть утримуватися в майбутньому від будь-яких контактів з представниками окупаційної влади та її маріонетковими організаціями".