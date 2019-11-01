Дочка Приходька заявляє, що вибухівку батькові могли підкинути

Дружина і дочка українського активіста Олега Приходька заявили, що вибухові речовини, які нібито виявили в їх гаражі, могли підкинути, бо напередодні обшуку силовиків на подвір'ї їхнього будинку отруїли собаку.

Про це йдеться у відео, опублікованому в Facebook"Кримською солідарністю".

"Наш батько не винен і багато людей вважають, що він не винен, бо не було в нього ні вибухівки і нічого іншого. І собаку у нас отруїли недаремно, щоб можна було безперешкодно зайти в будинок, щоб щось взяти чи підкинути", - розповіла дочка Олега Приходька Людмила.

За словами родичів активіста, рішення суду для них було передбачуваним. Вони назвали арешт 60-річного Приходька розправою з ним "бандитськими методами".

"Це просто бандитські методи, і не захисники це наші... Який він терорист в 60 років? У нього є якісь політичні погляди, але це його особиста думка, на яку він має право. І те, що знаходиться в нашому будинку, якісь прапори - український і кримськотатарський - це в нашому будинку, а не для загального огляду", - заявляють родичі Приходька.

При цьому Любов Приходько зазначила, що вилучені під час обшуку прапори не вказані в протоколі обшуку, незважаючи на те, що їх забирали у зв'язку з "екстремізмом".

За даними "Кримської солідарності", адвокат Шейхмамбетов заявив у «суді» клопотання про виключення зі справи "матеріалів, які були результатом оперативно-розшукових заходів і обґрунтуванням порушення кримінальної справи, підозри у скоєнні інкримінованих злочинів і, як наслідок, обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту".

На думку захисту, обстеження в гаражі Приходька, яке проводилося на підставі постанови "заступника керівника ФСБ" Криму Дмитра Воронцова і в результаті якого були виявлені вибухові речовини, не мало санкції суду.

"Відповідно до федерального закону про оперативно-розшукову діяльність, в тих випадках, коли такі заходи проводяться за постановою не суду, а керівника слідчого органу або його заступника, орган, який проводив такий захід, зобов'язаний протягом 24 годин повідомити суд про проведення такого заходу і протягом 48 годин отримати постанову суду на проведення цієї дії", - пояснив адвокат.

Однак, за заявою захисту, суд проігнорував це клопотання, залишивши чинним рішення про арешт Приходька.

Як повідомляв Укрінформ, "суд" в окупованому Росією Криму проігнорував апеляційну скаргу на арешт українця Олега Приходька, залишивши його під вартою до 10 грудня 2019 року.

Приходько був заарештований 10 жовтня 2019 року на два місяці - до 10 грудня 2019 року. Йому інкримінують незаконне виготовлення вибухових речовин і підготовку вибуху в Сакській адміністрації.

Приходько свою вину заперечує і вважає справу проти нього політичним переслідуванням за його проукраїнську позицію.

Прокуратура АР Крим у зв'язку з арештом Приходька розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).

Фото: Кримська солідарність, Фейсбук