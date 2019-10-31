Кримський "суд" залишив політв’язня Приходька за гратами
Про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність.
"Апеляційна скарга на рішення Київського районного суду Сімферополя, згідно з яким для українського активіста Олега Приходька було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не задоволена. Верховний суд ухвалив рішення залишити в слідчому ізоляторі підсудного Приходька до 10 грудня 2019 року ", - йдеться в повідомленні.
За даними "Кримської солідарності", засідання під головуванням "судді" Костянтина Караваєва проходило у відкритому режимі. Приходько брав участь у судовому засіданні по відеоконференцзв'язку.
Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова, коментуючи у Facebook рішення "суду", підкреслила, що особисто стежитиме за додержанням прав Приходька під час слідства.
"Продовжую особистий контроль за станом здоров’я, умовами тримання нашого громадянина в умовах пенітенціарної установи та додержання його прав під час проведення слідства", - повідомила омбудсмен.
Як повідомляв Укрінформ, 10 жовтня підконтрольний РФ Київський районний суд Сімферополя заарештував проукраїнського активіста Олега Приходька на два місяці - до 10 грудня. Йому інкримінують незаконне виготовлення вибухових речовин і підготовку вибуху в Сакській адміністрації.
Приходько свою провину заперечує і вважає справу проти нього політичним переслідуванням за його проукраїнську позицію.
Прокуратура АР Крим у зв'язку з арештом Приходько розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).
Фото: Кримська солідарність