Кримський "суд" залишив політв’язня Приходька за гратами

"Суд" в окупованому Криму проігнорував апеляційну скаргу на арешт українця Олега Приходька, залишивши його під вартою до 10 грудня 2019 року.

Про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність.

"Апеляційна скарга на рішення Київського районного суду Сімферополя, згідно з яким для українського активіста Олега Приходька було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не задоволена. Верховний суд ухвалив рішення залишити в слідчому ізоляторі підсудного Приходька до 10 грудня 2019 року ", - йдеться в повідомленні.

За даними "Кримської солідарності", засідання під головуванням "судді" Костянтина Караваєва проходило у відкритому режимі. Приходько брав участь у судовому засіданні по відеоконференцзв'язку.

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова, коментуючи у Facebook рішення "суду", підкреслила, що особисто стежитиме за додержанням прав Приходька під час слідства.

"Продовжую особистий контроль за станом здоров’я, умовами тримання нашого громадянина в умовах пенітенціарної установи та додержання його прав під час проведення слідства", - повідомила омбудсмен.

Як повідомляв Укрінформ, 10 жовтня підконтрольний РФ Київський районний суд Сімферополя заарештував проукраїнського активіста Олега Приходька на два місяці - до 10 грудня. Йому інкримінують незаконне виготовлення вибухових речовин і підготовку вибуху в Сакській адміністрації.

Приходько свою провину заперечує і вважає справу проти нього політичним переслідуванням за його проукраїнську позицію.

Прокуратура АР Крим у зв'язку з арештом Приходько розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).

Фото: Кримська солідарність