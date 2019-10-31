Блогера Гайворонського судять у Криму за допис про Путіна — адвокат

Ялтинського журналіста і блогера Євгена Гайворонського в анексованому Криму звинуватили в адміністративному правопорушенні за допис у соцмережі Facebook про президента РФ Володимира Путіна.

31 жовтня Гайворонського доставили із спецприймальника в підконтрольний Росії Ялтинський міськсуд для розгляду справи, повідомив виданню Крим.Реалії адвокат журналіста Олексій Ладін.

Згідно з матеріалами справи, Гайворонського звинувачують за публікацію на його сторінці у Facebook від 7 жовтня за статтею 20.3.1 Адміністративного кодексу РФ - «розпалювання ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності».

«(Гайворонський - ред.) опублікував текстовий коментар стосовно президента Росії, згідно з висновком експерта, там є висловлювання, в яких негативно оцінюється особа, позначена як «президент В.В.Путін», за ознакою належності до державної влади. Цей коментар висловлено в непристойній формі з використанням ненормативної лексики, чим було висловлено явну неповагу до суспільства, держави, органів, що здійснюють державну владу в Росії ...», - йдеться в протоколі про адміністративне правопорушення, копію якого має видання.

Як повідомлялося, російські силовики затримали Гайворонського 22 жовтня. Підконтрольний Росії Мировий суд Ялти заарештував його на 15 діб за обвинуваченням в ухиленні від лікування наркозалежності за статтею 6.9.1. російського Кодексу про адміністративні правопорушення.

Адвокат Ладін пов'язує арешт Гайворонського з попереднім затриманням активіста в березні 2019 року.

26 березня 2019 року Гайворонського затримали за підозрою у вживанні наркотичних засобів, пізніше того самого дня підконтрольний Росії Мировий суд в Ялті заарештував Гайворонського на 12 діб за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 6.9 КоАП Росії (вживання наркотичних речовин без призначення лікаря). Крім того, суд зобов'язав Гайворонського пройти лікування від наркотичної залежності.

7 травня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя знову заарештував Гайворонського. Блогер назвав «маячнею» обвинувачення у вживанні наркотиків.

Гайворонський народився в Донецьку, навчався на журфаку місцевого вишу і займався в місті журналістською діяльністю. В Ялті він живе кілька років. Працював прессекретарем у місцевій проросійській громадської організації «Народна єдність», активісти якої в березні 2014 року збирали підписи за проведення «референдуму про приєднання півострова до Росії». Потім Гайворонський редагував проросійський «Євразійський журнал». На цій посаді він хвалив президента Росії під час перегляду його щорічного послання.

Деякий час Гайворонський був кореспондентом кримської редакції російського видання «Комсомольская правда». Після звільнення звідти почав співпрацювати з севастопольським виданням «Примітки», яке називають опозиційним за критику влади. Пізніше в «Примітках» оголосили, що припинили співпрацю з Гайворонським після його «проукраїнських висловлювань» і коментарів, які «не відображають позицію редакції».

Фото: Facebook Євгена Гайворонського