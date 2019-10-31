Меджлісу на Банковій передали документи про депортацію кримських татар

Офіс Президента передав Меджлісу кримськотатарського народу розсекречені документи радянського НКВС, які стосуються примусової депортації кримських татар у 1944 році.

Про це сказав заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов, повідомляє пресслужба ОП.

«Місяць тому під час експертизи, яку проводив Київський інститут судових експертиз, ми отримали інформацію та підтверджувальні документи, які стосуються примусової депортації кримських татар, тих знущань і геноциду, який був вчинений радянським режимом. Президент доручив правоохоронним органам зібрати та максимально систематизувати інформацію, яка є в архівах і яка досі не була оприлюднена», – зазначив Смирнов під час зустрічі з представниками Меджлісу.

Заступник керівника ОП наголосив, що це перший етап оприлюднення розсекречених документів, пов’язаних з геноцидом кримськотатарського народу.

«Це жахлива історія про те, як люди по 28 діб їхали без води і без їжі, про жахливі умови праці. Це факти про те, яка кількість людей за певний проміжок часу була просто вбита. Умови проживання взагалі важко назвати людськими – люди спали у вагонах, на сирій землі, дуже часто страждали на важкі захворювання й помирали», – підкреслив він.

Меджлісу передали документальні свідчення депортації кримських татар / Фото: facebook.com/gayana.yuksel

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За його словами, розсекречені документи датуються 1944 роком і містять інформацію про кількість людей, щодо яких застосовували тортури.

Смирнов також запевнив, що роботу з пошуку документів, пов’язаних з депортацією кримських татар, буде продовжено.

У зустрічі з заступником керівника офісу Президента України Смирновим взяли участь голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, історик Гульнара Бекирова і молодий кримськотатарський письменник, студент КНУ ім. Шевченко Бекір Аблаєв.

«Ми будемо узагальнювати документи, зводити в історичні каталоги, доводити до суспільства. Істину та правду в цьому питанні необхідно встановити», – зауважив він.

У свою чергу голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров подякував Офісу Президента за оприлюднення документів і повідомив що у складі Курултаю працює комісія з вивчення наслідків геноциду кримських татар.

«Ці документи – донесення відділів НКВС СРСР. Не вперше ми отримуємо розсекречені документи з архівів України, з інших закладів. Для нас це дуже важливо, оскільки Верховна Рада ухвалила постанову, якою визнала насильницьку депортацію кримськотатарського народу геноцидом», – зазначив Чубаров.

Заступник голови спеціальної комісії Курултаю з вивчення наслідків геноциду кримських татар Гульнара Бекірова попросила ОП сприяти видачі документів, які стосуються депортації.

Андрій Смирнов подякував представникам Меджлісу кримськотатарського народу за зустріч. Він зазначив, що правоохоронним органам доручено вивчити факти, викладені у таких документах.

«Ганебні факти геноциду мають знайти своє конкретне відображення у процесуальних рішеннях правоохоронних органів», – зауважив заступник керівника ОП та додав, що вказані документи також будуть оприлюднені у ЗМІ.

Крім того, Смирнов запропонував представникам Меджлісу створити спільну робочу групу за участі експертів ОП з метою встановлення історичної справедливості в цьому питанні.

«Ми маємо докласти зусиль, щоб віднайти максимальну кількість документів, які залишилися в архівах і є засекреченими. Тому можете на нас розраховувати», – наголосив представник ОП.

Фото: Офіс Президента України