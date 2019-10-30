Кримський "суд" залишив під арештом журналіста Гайворонського

Журналіста Євгена Гайворонського, затриманого 22 жовтня в Ялті, місцевий "суд" залишив під адміністративним арештом на 15 діб.

Про це повідомляє портал Крим.Реалії з посиланням на адвоката Олексія Ладіна.

«Суддя підконтрольного Росії мирового суду Ялти Олександр Алтунін 29 жовтня залишив чинним рішення про адміністративний арешт на 15 діб щодо журналіста і блогера Євгена Гайворонського», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, «мировий суд» Ялти 22 жовтня заарештував на 15 діб місцевого блогера і журналіста Євгена Гайворонського. Його обвинуватили в ухилянні від лікування наркозалежності.

Адвокат Олексій Ладін пов'язує арешт Гайворонського з попереднім затриманням його в березні 2019 року.​

26 березня 2019 року Гайворонського затримали за підозрою у вживанні наркотичних засобів, того ж дня «мировий суд» у Ялті заарештував його на 12 діб за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 6.9 КоАП Росії (вживання наркотичних речовин без призначення лікаря). Крім того, суд зобов'язав Гайворонського пройти лікування від наркотичної залежності.

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7 травня підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя знову заарештував Гайворонського. Останній назвав «маячнею» звинувачення у вживанні наркотиків.

Євген Гайворонський народився в Донецьку, навчався на журфаку місцевого вузу. У Ялті він живе декілька років. Деякий час був кореспондентом кримської редакції «Комсомольской правды». Після звільнення звідти почав співпрацювати з севастопольським виданням «Примечания», яке називають опозиційним за критику влади. Пізніше в «Примечаниях» заявили, що припинили співпрацю з Гайворонським після його «проукраїнських висловлювань» і коментарів, які «не відображають позиції редакції».