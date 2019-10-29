Померла колишній Верховний комісар ООН, яка боролась за права кримських татар

Меджліс кримськотатарського народу висловив співчуття у зв'язку зі смертю колишнього Верховного комісара ООН у справах біженців Садако Огата, яка за час своєї дипломатичної місії "зробила колосальний прорив" в ситуації з правами кримських татар, які поверталися до Криму з депортації.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

“Ранок 29 жовтня приніс сумну звістку, у віці 92 років померла Садако Огата, видатний японський державний і політичний діяч, дипломат, Верховний комісар ООН у справах біженців з 1 січня 1991 року по 31 грудня 2000 року”, - повідомив Чубаров.

За його словами, Садако Огата була першим чиновником ООН високого рівня, яка здійснила візит до Криму з метою особистого ознайомлення з процесом повернення кримськотатарського народу на свою батьківщину з місць вигнання.

У вересні 1997 року Садако Огата в ході дводенного перебування в Криму відвідала селище компактного облаштування кримських татар, де мала тривале спілкування з жителями і членами Меджлісу кримськотатарського народу.

Як підкреслив Чубаров, одним з результатів її поїздки до Криму і переговорів, які відбулися з керівництвом України і Узбекистану після поїздки, стала спрощена процедура надання громадянства України більше 80 тисячам кримських татар, які повернулися на той час з Узбекистану та інших пострадянських держав до Криму.

“Це був колосальний прорив і поліпшення правового становища десятків тисяч кримських татар, які повернулися на свою Батьківщину з місць вигнання”, - написав голова Меджлісу.

За його словами, “ім'я пані Садако Огата зберігатиметься у вдячній пам'яті кримськотатарського народу разом з іменами всіх, хто допомагав йому повернутися на свою Батьківщину та вніс вагомий внесок у відновлення порушених прав корінного народу Криму”.

Фото: Facebook Рефата Чубарова