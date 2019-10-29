Денісова: Буду контролювати, як додержують прав політв'язня Приходька

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова контролюватиме додержання прав кримського активіста Олега Приходька під час проведення окупантами слідства.

Про це Денісова повідомила у Facebook.

"Згідно з уточненою інформацією, громадянину України призначили низку експертиз, зокрема, амбулаторно-психіатричну, біологічну, вибухотехнічну і комплексну лінгвістичну. Зі свого боку контролюватиму додержання прав Олега Приходька під час проведення слідства, аби не допустити фальсифікацію кримінальної справи відносно нього. Крім того, сприятиму забезпеченню права нашого громадянина на справедливий суд", - написала омбудсмен.

Денісова нагадала, що Приходька обвинуватили у діях, яких він не скоював. Йому інкримінують підготовку до теракту, а також незаконне виготовлення вибухівки.

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Як повідомляв Укрінформ, 10 жовтня Київський районний суд Сімферополя заарештував проукраїнського активіста Олега Приходька на два місяці - до 10 грудня. Йому інкримінують підготовку вибуху в Сакській адміністрації.

Приходько свою провину заперечує і вважає цю справу політичним переслідуванням за його проукраїнську позицію.

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Прокуратура АР Крим у зв’язку з арештом Приходька розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).

28 жовтня російська ФСБ в окупованому Криму висунула українцю Приходьку обвинувачення в підготовці терористичного акту та незаконному виготовленні вибухових речовин.