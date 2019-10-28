Під посольством РФ у Києві вже 40-й раз пройшла акція "Де Ервін?"

У понеділок у Києві пройшла 40-а за рахунком щомісячна акція «Where Is Ervin?», організована громадською організацією «Крим-SOS».

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, учасники акції традиційно звернулися до посольства Російської Федерації із запитанням: «Де Ервін?» та інші жертви насильницьких зникнень в окупованому Криму».

Активісти показали перфоманс, під час якого, за словами модератора акції, було продемонстровано «інструменти насильства, які використовує Володимир Путін для того, щоб мати абсолютну владу й можливість придушення самовираження і незгоди людей у Криму».

Серед «інструментів» «зелені чоловічки», багато зброї і військової техніки, єдина відмінність яких від тих, що в арсеналі Путіна, - вони іграшкові. А ще - справжні наручники, чорні маски, які приховують обличчя окупантів, і російський кримінальний кодекс.

Акція під посольством РФ / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

За даними організації «Крим-SOS», за період окупації Росією Автономної Республіки Крим жертвами насильницьких викрадень на півострові стали 43 людини, про місцезнаходження 15-ти з них досі невідомо.

«Ми вже в 40-й раз виходимо на нашу акцію, але, на жаль, хороших новин про жертв насильницьких зникнень у нас поки що немає. Тому ми продовжуємо вимагати від Росії розслідування всіх випадків зникнення наших людей у Криму», - прокоментували ситуацію організатори київської акції.

Як повідомляв Укрінформ, щомісячна акція біля стін посольства РФ в Києві «Де Ервін?» присвячена людям, які зникли в окупованому Криму.

Кримськотатарського активіста Ервіна Ібрагімова було викрадено в Криму більше двох років тому. Як показали відеозаписи камер відеоспостереження, встановлених на магазині поблизу місця викрадення, Ервіна зупинили співробітники в формі дорожньо-патрульної поліції, насильно посадили у свій мікроавтобус і відвезли в невідомому напрямку.

Протягом більш як двох років «правоохоронні органи» у Криму не проводять розслідування і не надають ніякої інформації про те, як здійснюється розслідування за фактом викрадення Ібрагімова.

На недавньому пленарному засіданні конференції ОБСЄ з прав людини у Варшаві батько Ервіна Умер Ібрагімов заявив, що викрадення його сина було сплановано і здійснено російською владою.

«Крим-SOS» - проєкт, створений волонтерами 27 лютого 2014 року у зв'язку з початком анексії Криму.