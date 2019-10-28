Медведєв розпорядився створити в окупованій Ялті ігрову зону

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв розпорядився створити в Ялті, на території окупованого Криму, гральну зону «Золотий берег». Текст розпорядження опубліковано 28 жовтня.

Про це повідомляється на офіційному порталі правової інформації РФ.

«Створити гральну зону «Золотий берег» на території муніципальної освіти Ялта», - йдеться у постанові.

Гральну зону пропонується відкрити на площі 147 тисяч квадратних метрів. Глава окупаційної адміністрації Ялти Олексій Челпанов раніше заявляв, що під гральну зону виділили ділянку у селищі Кацівелі, що входить до складу Ялти. Ділянка розташована за межами населеного пункту.

Читайте також: Медведчук знову літав до Москви на зустріч із Медведєвим

Наприкінці грудня 2018 року у Краснодарському краї Росії ліквідували гральну зону «Азов-Сіті». Вона була відкрита 2009 року і стала першою гральною зоною в Росії після того, як в країні запровадили обмеження на гральний бізнес.

Зараз в Росії працюють чотири гральні зони: в Калінінградській області, Алтайському, Краснодарському і Приморському краях.