Медведєв розпорядився створити в окупованій Ялті ігрову зону
Про це повідомляється на офіційному порталі правової інформації РФ.
«Створити гральну зону «Золотий берег» на території муніципальної освіти Ялта», - йдеться у постанові.
Гральну зону пропонується відкрити на площі 147 тисяч квадратних метрів. Глава окупаційної адміністрації Ялти Олексій Челпанов раніше заявляв, що під гральну зону виділили ділянку у селищі Кацівелі, що входить до складу Ялти. Ділянка розташована за межами населеного пункту.
Наприкінці грудня 2018 року у Краснодарському краї Росії ліквідували гральну зону «Азов-Сіті». Вона була відкрита 2009 року і стала першою гральною зоною в Росії після того, як в країні запровадили обмеження на гральний бізнес.
Зараз в Росії працюють чотири гральні зони: в Калінінградській області, Алтайському, Краснодарському і Приморському краях.